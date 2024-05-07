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Від системи "Шлях" відключили ще 12 перевізників: водії не поверталися з-за кордону

Вони були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через держкордон.

Від системи "Шлях" відключили ще 12 перевізників: водії не поверталися з-за кордону
Ілюстративне фото
Фото: dpsu.gov.ua

Спеціальна комісія відключила на три місяці від системи "Шлях" ще 12 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомили у пресслужбі Укртрансбезпеки.

За даними Держприкордонслужби, ці перевізники під час воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через держкордон.

"Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - йдеться в повідомленні.

На розгляд Комісії з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки" подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему "Шліх". Після перевірки цієї інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

  • На початку квітня від системи "Шлях" за аналогічні порушення відключили 24 перевізників, а в березні - 37.
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