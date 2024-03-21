37 перевізників відключили від системи "Шлях" за переправлення військовозобов’язаних через кордон

Також на розгляд Комісії подали ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему.

Від системи "Шлях" відключили на три місяці 37 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомили в "Укртрансбезпеки".

Зазначається, що рішення ухвалила Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.

"За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – уточнили у відомстві.

Також додали, що на розгляд Комісії подали ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.