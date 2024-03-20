“Люди не можуть бути заручниками політичних протистоянь у цивілізованій країні”, – Кубраков до польського глави МВС

За повідомленнями Державної прикордонної служби України та Прикордонної служби Польщі у пункті пропуску «Медика – Шегині» розпочалося блокування руху автобусів близько 11:10, пише Міністерство інфраструктури України.

Польські протестувальники зупинили рух на дорозі перед пунктом пропуску «Медика». Відомо, що вони пропускатимуть по одному автобусу щодві години, як на в’їзд і виїзд. Про терміни проведення блокування – наразі не відомо.

“Менш ніж 10 днів тому польска поліція повідомила, що пасажирські автобуси перетинають кордон без жодних перешкод. Що ми бачимо сьогодні? Страйкарі блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску Медика, що прилягає до українського пункту пропуску Шегині. Шановний міністре, пане Марціне Кєрвінський, чому ви це дозволяєте? Невже люди мають бути заручниками політичних протистоянь цивілізованої країни?” – цитує міністерство слова Олександра Кубракова.