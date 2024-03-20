​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
ГоловнаЕкономікаДержава

“Люди не можуть бути заручниками політичних протистоянь у цивілізованій країні”, – Кубраков до польського глави МВС

Ситуація на польсько-українському кордоні залишається складною.

“Люди не можуть бути заручниками політичних протистоянь у цивілізованій країні”, – Кубраков до польського глави МВС
Олександр Кубраков
Фото: пресс-служба

За повідомленнями Державної прикордонної служби України та Прикордонної служби Польщі у пункті пропуску «Медика – Шегині» розпочалося блокування руху автобусів близько 11:10, пише Міністерство інфраструктури України.  

Польські протестувальники зупинили рух на дорозі перед пунктом пропуску «Медика». Відомо, що вони пропускатимуть по одному автобусу щодві години, як на в’їзд і виїзд. Про терміни проведення блокування – наразі не відомо.

 

“Менш ніж 10 днів тому польска поліція повідомила, що пасажирські автобуси перетинають кордон без жодних перешкод. Що ми бачимо сьогодні? Страйкарі блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску Медика, що прилягає до українського пункту пропуску Шегині. Шановний міністре, пане Марціне Кєрвінський, чому ви це дозволяєте? Невже люди мають бути заручниками політичних протистоянь цивілізованої країни?” – цитує міністерство слова Олександра Кубракова.

  • Напередодні фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня. Зазначалося, що планають демонстрації з сільськогосподарською технікою та блокади у близько 400 місцях. Також зачеплять і десяток важливих доріг на під’їзді до Варшави.
  • Місяцями польські аграрії блокують кордон із Україною, звинувачуючи українську агропродукціу в шкоді їхньому ринку. Також вони протестують через непов'язані з Україною законодавчі вимоги Євросоюзу щодо екологічності.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies