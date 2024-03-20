ГО “Життя” закликало Кабмін не робити податкових преференцій електронним сигаретам

У громадській організації вважають, що податкові преференції для е-сигарет сприятимуть зростанню поширеності вживання тютюну серед молоді та призведуть до багатомільярдних втрат для держбюджету в умовах війни. Крім того, у ГО “Життя” заявили, що така позиція Кабміну відображає інтереси тютюнової компанії Philip Morris International, яка визнана НАЗК міжнародним спонсором війни.

Громадська організація “Центр громадянського представництва “Життя” заявила про неприпустимість надання податкової преференції сигаретам для нагрівання (ТВЕН), що сприятиме зростанню поширеності вживання тютюну серед молоді та призведе до багатомільярдних втрат державного бюджету в умовах війни.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №11090 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби”, ініційований Міністерством фінансів. У ньому пропонують надати податкову преференцію тютюновим виробам для нагрівання у порівнянні з сигаретами та сигарилами.

Уряд пропонує до 2028 року досягнути акцизної ставки 90 євро на 1000 шт для сигарет та сигарил, а для ТВЕН – лише 72 євро на 1000 шт. Таким чином податкова преференція для сигарет для нагрівання становитиме 20%.

За розрахунками фахівців ГО “Життя”, ухвалення податкової преференції для ТВЕН призведе до недоотримання в бюджет 15 млрд грн за 2025-2028 роки, і з кожним наступним роком недоотримання до держбюджету від акцизів на ТВЕН становитиме щонайменше 5,2 млрд грн. Таким чином до 2030 року втрати України складуть щонайменше 25,4 млрд грн. Всупереч інтересам України, як зазначають у ГО “Життя”, ці кошти з кишень громадян йтимуть на користь тютюнових компаній, включно з міжнародними спонсорами війни.

У тому випадку, якби уряд запропонував досягнути 90 євро/1000 сигарет, сигарил, ТВЕН у 2025, то надходження до держбюджету за 2025 – 2028 роки були б на понад 50 млрд грн (1,3 млрд євро) більші від тих, які надійдуть від збільшення запропонованого Міністерством фінансів. У разі досягнення 90 євро/1000 сигарет, сигарил, ТВЕН у 2026 році, надходження до держбюджету за 2026-2028 роки складуть на 30 мдрд грн (757 млн євро) більше, ніж запропонована модель у законопроєкті №11090.

ГО “Життя” звертає увагу, що така позиція Кабінету міністрів України відображає інтереси тютюнової компанії Philip Morris International, яка контролює 80% ринку сигарет для нагрівання в Україні (які використовуються разом з пристроями IQOS) та визнана НАЗК міжнародним спонсором війни. Компанія є найбільшим міжнародним платником податків в РФ – у 2022 році ця компанія сплатила у бюджет рф 4,756 мільярди доларів.

Таким чином, ГО “Життя” закликає Верховну Раду України: