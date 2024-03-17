ГЕС зараз виробляють рекордну кількість електрики, – Укргідроенерго

Директор компанії пояснив, що це пов’язано із раннім водопіллям, яке раніше розпочиналось у квітні, але вже другий рік поспіль паводок починається на початку лютого.

Генеральний директор найбільшої гідрогенеруючої компанії в Україні ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону заявив, що у результаті раннього водопілля гідроелектростанції виробляють близько 65 млн кВт-год електроенергії щодня, повідомляє Укрінформ.

"Ми сьогодні виробляємо рекордну кількість електроенергії – близько 65 млн кВт-год. кожен день", – сказав Сирота.

Він зауважив, що раніше водопілля розпочиналось у квітні, але вже другий рік поспіль паводок починається на початку лютого. За спостереженнями гідроенергетиків, зараз відмітки води та притоки тримаються на рівні минулого року.

"Для енергосистеми це хороша ситуація, тому що ми можемо її підтримати", – зазначив Сирота.

Він повідомив, що наразі водосховища перебувають у межах проєктних відміток.