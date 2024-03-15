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Шмигаль: За перші 2 місяці цього року видатки з держбюджету перевищили доходи на майже 120 млрд грн

Україна розраховує на продовження підтримки партнерів.

Шмигаль: За перші 2 місяці цього року видатки з держбюджету перевищили доходи на майже 120 млрд грн
прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабінет міністрів

За перші два місяці цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 305 млрд грн. Це податки та збори, а також гранти від партнерів.

Про це повідомив на засіданні уряду 15 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

При цьому видатки за цей же період сягнули (тільки із загального фонду держбюджету) 424 млрд грн.

"Тобто, попри те, що ми суттєво підвищили нашу фінансову самодостатність за два роки, ми все ще дуже потребуємо бюджетної підтримки з боку наших союзників. Тому насамперед хочу подякувати міжнародним партнерам, які фінансово підтримували та продовжують підтримувати Україну", - зазначив Шмигаль.

Глава уряду додав, що зокрема, у січні-лютому цього року з держбюджету на соцвиплати спрямували більш ніж 75 млрд грн.

Зокрема, 42,5 млрд грн на пенсії, 17 млрд грн на соціальний захист громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, 9,4 млрд грн на субсидії і 3,8 млрд грн на соціальний захист дітей та сімей.

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