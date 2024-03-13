​ФДМ за день продав активів на понад 20 мільйонів

Вчора, 12 березня, відбулося п’ять онлайн-аукціонів з малої приватизації. З оголошеної сумарної вартості активів — 10,8 млн гривень, фінальна зросла до 20,58 млн гривень без ПДВ.

Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України.

Серед об’єктів приватизації: ЄМК ДП "Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України", профілакторій, мийка та автомобілі. Мапа розташування лотів теж різноманітна - Сумщина, Волинь, Миколаїв та Київ.

"З огляду на результат вчорашніх аукціонів навіть малі об’єкти користуються попитом і їх ціна зростає в рази. До прикладу, збільшення вартість мийки у Сумах — у понад 57 разів. Зростання вартості об’єктів чітке підтвердження саморегуляції ринку нерухомості та розвінчування міфу про продаж державного майна за зниженими цінами під час війни", - прокоментував очільник ФДМ Віталій Коваль

Він також наголосив, що сьогодні держава "дає дорогу приватному бізнесу".

Нагадаємо, в грудні минулого року уряд заборонив приватизовувати державне і комунальне майно під час війни на територіях активних бойових дій.