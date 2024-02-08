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Три індійські компанії цікавляться купівлею українських підприємств

Фонд держмайна пропонує потенційним інвесторам також і нові напрямки - Земельний банк та санкційне майно. 

Три індійські компанії цікавляться купівлею українських підприємств
Україна та Індія налагоджують тіснішу співпрацю
Фото: Фонд держмайна

Індія та Україна працюють над розширенням торговельного співробітництва. Як мінімум три індійські компанії зацікавились купівлею підприємств в Україні. 

Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль за результатами зустрічі з представниками посольства Індії в Україні, зокрема, і з Надзвичайним і Повноважним Послом Харшем Кумаром Джейном. 

"Індія працює над розширенням торгівельного співробітництва, тому багато їхніх компаній готові виходити на міжнародний ринок. Уже є щонайменше три індійські компанії, які зацікавлені в купівлі українських підприємств", – зауважив він.

Коваль додав, що розповів представникам Індії про можливості, які пропонує ФДМУ для потенційних інвесторів. Зокрема, йшлося про обʼєкти оренди та приватизації, а також про нові напрямки – Земельний банк та санкційне майно. 

"Переконаний, сьогодні час сміливих інвесторів. Команда ФДМУ пропонує бізнесу ґрунтовну, багаторівневу співпрацю. У нашому інвест-меню можна знайти саме той об’єкт, який підійде для втілення проєкту будь-якого інвестора", – сказав Коваль. 

Крім того, за його словами, Фонд продовжує шукати ресурси для наповнення бюджету України. 

У вересні минулого року стало відомо, що за рік економічний ефект приватизації державних підприємств склав 5,2 млрд гривень. Із цих коштів 3,8 млрд надійшло до держбюджету, ще 1,4 млрд склали податки та повернені борги. У ФДМУ зазначили, що процес приватизації набирає обертів і щомісяця приносить сотні мільйонів гривень, які йдуть на підтримку Сил оборони. Збиткові підприємства, зазначили у Фонді, є "привабливими для реалізації brownfield-проєктів, коли новий інвестор відновлює їх та використовує для запуску нового бізнесу".

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