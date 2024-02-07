Регуляція криптовалюти в Україні: відкласти не можна прийняти

І це серйозна проблема, що породила масу суперечок. Одним з останніх діалогів на цю тему стала панель присвячена бізнесу та економіці, на якій були присутні голова блокчейн-асоціації України та представники криптокомпаній: WhiteBIT, Stroom Network, HAPI і я – CEO платформи цифрових фінансів Trustee Plus.

У грудні 2023 року уряд України презентував Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки – до неї включили розробку закону про оподаткування криптовалют, наголосивши на важливості їх регулювання. Через місяць представники НБУ і Верховної Ради заявили, що жоден проєкт не буде ухвалено в поточному вигляді.

Ще у вересні 2021 року Верховна Рада України схвалила закон "Про віртуальні активи". Він мав набути чинності після внесення відповідних правок до Податкового кодексу. У червні 2023 було представлено нову редакцію, оновлену з урахуванням європейського проєкту MiCA. Жоден із них не запрацював на практиці.

Фото: EPA/UPG

Регулювання – ключ до розвитку

Відсутність регулювання уповільнює і ускладнює ведення бізнесу, запуск блокчейн ініціатив у будь-яких сферах життя. Компанії не можуть працювати так само ефективно всередині країни, як вони це роблять у сприятливих для криптовалют юрисдикціях.

Чим корисне регулювання для криптовалютних компаній?

Прозорі вимоги та система оподаткування дають змогу бізнесу вести повністю легальну діяльність – платити податки до бюджету країни та отримувати судовий захист. На будь-який спірний момент у документі має бути відповідь;

Нормативна база захищає права всіх учасників процесу: інвесторів та їхні кошти, блокчейн-проекти та їхніх партнерів, наприклад, фінансові організації;

Юридична визначеність сприяє розвитку компаній на місцевому ринку. Їм більше не потрібно шукати обхідні шляхи через інші юрисдикції, витрачати дорогоцінні ресурси на вирішення проблем, яких могло б і не бути.

Наприклад, Trustee Plus має криптовалютну ліцензію Європи VASP, а його робота визначена законами Литви. Інші компанії віддають перевагу роботі в ЄС через ліцензію Іспанії, а націлені на азіатський ринок – з регуляторами Гонконгу.

Чим корисне регулювання криптовалют для самої держави?

Вигідні умови для розвитку (виражені в ясних і чітких правилах) здатні залучати стартапи та інвестиції з усього світу. Приклад: криптодолина Цуг або криптохаб Сінгапур, які ухвалили закон про регулювання у 2016 і 2019;.

Визначення статусу Bitcoin та інших валют сприяє їхньому прийняттю на громадянському рівні і, знову ж таки, зростанню інвестицій. Так, Сальвадор, який визнав BTC платіжним засобом, отримує $1 млрд тільки на програмі громадянства;

Блокчейн-технології здатні поліпшити багато сфер життя, зокрема й державні процеси – об'єднати і захистити бази даних, оптимізувати логістику, контролювати фінансові операції. Розвивати та інтегрувати їх сьогодні – вкладатися в майбутнє країни, її економічну перевагу.

Чим корисне регулювання віртуальних активів для людей?

Громадяни України вже сьогодні масово використовують криптовалюти – для порятунку коштів в умовах високої інфляції, для інвестицій та купівлі валюти;

Регулювання криптовалют дасть їм змогу отримати доступ до зручних криптосервісів, які виконують KYC, правила з протидії відмиванню грошей;

А також отримати державний захист і якісний сервіс.

Як ми бачимо, регулювання криптовалют перебуває в зоні інтересів кожного учасника ринку. Але, на жаль, поки що не бачимо, що в українських регуляторів є розуміння важливості регулювання і потенціалу криптовалютних технологій. І наше завдання сьогодні – вести діалог із владою і донести до них цю думку.

Детальніше про податки

На панелі присвяченій бізнесу та економіці представники індустрії також звернули увагу на питання оподаткування. Ми зазначили, що готові платити податки, але ринок все ще не легалізований – і за кілька років ситуація не змінилася.

Незважаючи на швидке схвалення законопроєкту MiCA – спільного для всіх країн ЄС положення про регулювання криптовалют – багато європейських країн визначили своє ставлення до цифрових активів заздалегідь і створили органи регулювання. Від такого поспіху їхні фінансові системи не постраждали, а бюджети тільки виграли.

У листопаді 2023 у Верховній Раді представили одразу два проєкти про податки:

Перший варіант податкової бази передбачає 18% податок на прибуток від усіх операцій з криптовалютними активами, а також 1,5% військового збору;

Другий варіант запропонував поступове підвищення ставки: 5% у перші три роки, 9% ще на п'ять років і тільки після цього 18% на виведений капітал.

Обидва проєкти не пройшли подальших читань і фактично будуть перероблені з нуля.

Наші очікування

Так, криптовалюта сама по собі здатна працювати (що вона і робить протягом 15 років) без участі держави. Але криптовалютним компаніям бездіяльність заважає легально взаємодіяти з людьми і банками без необхідності вигадувати багатоходові партії і витрачаючи ресурси для вирішення простих проблем.

Але сьогодні, на жаль, одного закону вже недостатньо. Криптовалютні ніші зайняті по всьому світу – тими, хто був готовий ризикнути і заздалегідь подумати про майбутнє технології. А це означає, що якщо ми хочемо залучати інвестиції та стартапи в країну, то потрібне не просто регулювання, а кращі умови для розвитку проєктів.

Поки інші юрисдикції створювали умови, ми боролися з вітряками.

Наразі, згідно з планом, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національний банк України мають підготувати новий пакет оновлень до кінця Q2 2024 року. Але як зазначив депутат Ярослав Железняк – "Знаючи, як відбуваються ці процеси – це буде довше".

Ми, представники криптовалютного сектору, готові вести діалог із владою для прискорення розроблення законопроєкту. Ми не маємо ілюзій, що це станеться швидко і вирішить усі проблеми. Але ухвалення закону матиме позитивний ефект – щонайменше в питанні вирішення легалізації індустрії. І люди, які захочуть щось створювати в Україні зможуть це зробити майже безперешкодно.

Після цього будуть інші питання. Але питання регуляції відкладати вже не можна.