Вартість золота побила рекорд і перевищила $2100. Біткоїн виріс до $41 000

Ціна золота почала стабільно зростати із жовтня, але тоді цей метал оцінювали ще в $1820 за унцію.

Вартість золота знову побила рекорд і склала $2111,39 центів за унцію (31,1 грам). Попередній рекорд золото встановило цієї п'ятниці, пише The Guardian. До цього максимальна ціна фіксувалася ще в 2020 році.

Золото зміцнилося на тлі сподівань, що цикл підвищення процентних ставок, який відбувався в попередні роки, закінчився, і що центральні банки звернуть свою увагу на скорочення вартості запозичень у 2024. Це призвело до ослаблення долара США, що підштовхує ціну на золото (оскільки воно оцінюється в доларах).

Ціна золота почала стабільно зростати із жовтня, але тоді цей метал оцінювали ще в $1820 за унцію.

Фото: Refinitiv, The Guardian

Криптоактиви також підвищуються: біткоїн сьогодні вперше за цей рік перевищив $41 400, а деякі трейдери роблять ставку на те, що Федеральна резервна система США може почати знижувати процентні ставки в США наступної весни.

Нагадаємо, що в серпні 2020 вартість золота уперше в історії перевищила 2000 доларів. У 2014 вартість унції знизилася уперше за 12 років і склала 1200 доларів.