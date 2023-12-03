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В аварійний ремонт вийшли два блоки ТЕС

Дефіциту електроенергії в Україні немає.

В аварійний ремонт вийшли два блоки ТЕС
Зміївська ТЕС
Фото: zmiiv.gromada.group

У неділю 3 грудня в аварійний ремонт виведено 2 блоки теплової генерації. Також через технологічні порушення частково розвантажувалась одна з ТЕЦ. Однак, дефіциту електроенергії в Україні немає.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

"Енергосистема збалансована. Дефіциту електроенергії не спостерігається. Загального обсягу генерації достатньо  для покриття потреб споживачів та промисловості. Усі відключення пов’язані з несприятливими погодними умовами, технологічними порушеннями чи бойовими діями", – заявили в Міненерго.

Впродовж доби через технічні порушення відключалася повітряна лінія 220 кВ від однієї з ТЕС у західній частині країни. Як наслідок побутові споживачі опинились на деякий час без електроенергії.

Через знеструмлення повітряних ліній 110 кВ у Львівській та Рівненській областях фіксувалися перебої руху потягів. Причиною збою стала негода.  Наразі всі лінії з напругою.

Нагадаємо, через негоду та обстріли в Україні без електроенергії залишилися майже тисяча населених пунктів. Найбільше відключень на заході України. Там вирує снігова негода.

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