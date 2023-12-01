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Кабмін затвердив два документи для кращої роботи Міжнародного реєстру збитків

Зокрема, Мінцифри та Мін’юст мають розробити й передати технічні вимоги для створення програмного забезпечення такого реєстру.

Кабмін затвердив два документи для кращої роботи Міжнародного реєстру збитків
Фото: Пресслужба КМУ

Кабінет Міністрів на засіданні 1 грудня ухвалив два документи, які сприятимуть якісному функціонуванню Міжнародного реєстру збитків.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, оскільки реєстр працюватиме в електронній формі, то міністерства цифрової трансформації та юстиції мають розробити й передати технічні вимоги для створення програмного забезпечення. Крім того, Мінцифри також має розробити можливість для українців подавати через "Дію" заяви про відшкодування збитків або втрат.

"Другий документ у цьому напрямку — це наші пропозиції щодо класифікації категорій збитків, що підлягають компенсації. Це дозволить системно підійти до передавання всієї інформації про збитки, втрати та шкоду, яку заподіяла Росія як державі Україна, так і кожному з наших громадян та українським юридичним особам", - додав прем'єр.

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Нагадаємо, минулої зими уряд Нідерландів офіційно надав згоду на пропозицію України про створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, які завдала Україні російська агресія. 

Згодом у Мін'юсті повідомили, що реєстр мав запрацювати із серпня 2023 року.

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