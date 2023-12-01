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НБУ скасував обмеження на обсяги продажу іноземної валюти населенню

Оновлення вступають у силу із 1 грудня 2023 року.

НБУ скасував обмеження на обсяги продажу іноземної валюти населенню
Фото: EPA/UPG

Національний банк України продовжує пом’якшувати валютні обмеження. Як повідомили у Нацбанку, роблять це у зв’язку із врахуванням потреб збереження макрофінансової стабільності, захисту міжнародних резервів, забезпечення першочергових потреб оборони, економіки та громадян, а також пропозиції суб’єктів фінансового ринку, що забезпечують зазначені першочергові потреби. 

Зміни, що вступають у силу із 01 грудня 2023 року:

  • скасовано усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. За оцінками НБУ, це сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами та, як результат, стабілізації курсових очікувань і підвищенню стійкості валютного ринку;
  • дозволено Експортно-кредитному агентству (ЕКА) переказувати за кордон кошти для відшкодування / компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими (перестраховими) компаніями, а також для оплати витрат ЕКА, пов’язаних із здійсненням таких операцій. Це зроблено для забезпечення можливості страхування ризиків під час збройної агресії рф проти України з метою гарантування безпеки судноплавства, сприяння стабільності морських перевезень, забезпечення сталого експорту української продукції через порти України. У змінах також передбачено можливість використання ЕКА акредитивної форми розрахунків. 
  • розширено перелік послуг, для оплати яких дозволено здійснювати транскордонні перекази громадянам, включаючи учасників бойових дій, які внаслідок збройної агресії росії проти України потребують лікування або відновлення здоров’я за межами України. До відповідного переліку додано супутні додаткові послуги, пов’язані з процесом лікування / реабілітації в медичних закладах іноземних держав, які є його невід’ємною частиною;
  • дозволено оплату послуг, що є необхідними для створення належних умов для навчання студентів за кордоном. Зокрема: оплату за проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг в разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги.

Нагадаємо, у серпні НБУ пом'якшив валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти українцям. Банкам дозволили продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції.

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