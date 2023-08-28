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НБУ пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти українцям

Зокрема, із 29 серпня банкам дозволять продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції.

НБУ пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти українцям
Фото: Антикор

Національний банк України пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти українцям.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Зокрема, із 29 серпня Нацбанк:

  • дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції (операції проводитимуть за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку); 
  • збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

У Нацбанку пояснили, що такі зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, оскільки операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Також це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом. 

За необхідності НБУ готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів.

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Нагадаємо, торік НБУ провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. Також Нацбанк у 2022-му зобовязав банки й надалі проводити операції з купівлі-продажу безготівкової валюти з клієнтами за курсом, що перебуває в діапазоні, де нижня межа – офіційний курс, а верхня – офіційний курс +1%.

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