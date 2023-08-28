НБУ пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти українцям

Зокрема, із 29 серпня банкам дозволять продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції.

Національний банк України пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти українцям.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Зокрема, із 29 серпня Нацбанк:

дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції (операції проводитимуть за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку);

збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

У Нацбанку пояснили, що такі зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, оскільки операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Також це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом.

За необхідності НБУ готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів.

Нагадаємо, торік НБУ провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. Також Нацбанк у 2022-му зобовязав банки й надалі проводити операції з купівлі-продажу безготівкової валюти з клієнтами за курсом, що перебуває в діапазоні, де нижня межа – офіційний курс, а верхня – офіційний курс +1%.