Укрзалізниця призначила додаткові електрички Київ-Васильків

Вони працюватимуть у робочі дні.

Південно-Західна залізниця з 1 по 30 вересня призначає додаткові приміські поїзди Київ-Васильків-Київ для вивчення пасажиропотоку.

Про це Південно-Західна залізниця повідомила у Facebook.

Електропоїзд № 6049 Київ – Васильків-Центр відправляється зі станції Київ-Пасажирський о 08:34, прибуває до станції Васильків-Центр о 09:31, курсуватиме крім суботи та неділі із зупинками по станціях Київ-Волинський, Вишневе, Васильків-1.

Електропоїзд № 6050 Васильків-Центр – Київ відправляється зі станції Васильків-Центр о 07:28, прибуває до станції Київ-Пасажирський 08:24, курсуватиме крім суботи та неділі із зупинками по станціях Васильків, Тарасівка, Вишневе, Київ-Волинський, Караваєві Дачі.

Електропоїзд № 6051 Київ – Васильків-Центр відправляється зі станції Київ-Пасажирський о 16:36, прибуває до станції Васильків-Центр о 17:26, курсуватиме крім суботи та неділі із зупинками по станціях Київ-Волинський, Вишневе, Васильків-1.

Електропоїзд № 6052 Васильків-Центр – Київ відправляється зі станції Васильків-Центр о 09:41, прибуває до станції Київ-Пасажирський о 10:32, курсуватиме крім суботи та неділі із зупинками по станціях Васильків-1, Вишневе, Київ-Волинський.

Електропоїзд № 6053 Київ – Васильків-Центр відправляється зі станції Київ-Пасажирський о 18:37, прибуває до станції Васильків-Центр о 19:27, курсуватиме крім суботи та неділі із зупинками по станціях Київ-Волинський, Вишневе, Васильків-1.

Електропоїзд № 6054 Васильків-Центр – Київ відправляється зі станції Васильків-Центр о 17:36, прибуває до станції Київ-Пасажирський о 18:26, курсуватиме крім суботи та неділі із зупинками по станціях Васильків, Вишневе, Київ-Волинський.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запускає додаткові рейси на напрямки Київ-Івано-Франківськ, Київ-Харків, Київ-Ковель і Київ-Ужгород.