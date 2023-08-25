Через те, що доступ до інформації був закритим, це сприяло високим корупційним ризикам.

АРМА відкрило доступ до єдиного реєстру арештованих активів.

Про це повідомляє пресслужба Агентства.

Повноцінна робоча версія реєстру до цього часу не була публічною взагалі.

Як пояснили в АРМА, завдяки реєстру можна дізнатися, що відбувається з тим або іншим активом, хто розслідує кримінальну справу, ким і коли накладено арешт та як Агентство управляє майном тощо. – на яку суму воно оцінене, за скільки продане на торгах, за яким договором передане управителю та скільки коштів надійшло до бюджету від управління.

"Відтепер громадськість побачить, якими є фактичні результати роботи АРМА за попередні роки діяльності, та зможе обʼєктивно оцінити, наскільки ефективними будуть ці зусилля. Агентство доклало значних зусиль для безпеки даних, насамперед щодо стратегічних активів та об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, перевірено тисячі записів, щоб не допустити оприлюднення відомостей про військові об'єкти, обмежено інформацію про найменування та опис активів зі сфери критичної інфраструктури", - зазначили в установі.

В АРМА підкреслили, що загальний масштаб арештованої власності в Україні "цілком співмірний з окремою економікою, яка до цього часу перебувала за щільною завісою від суспільства" і що тривалий час "це була одна з найзакритіших сфер, що сприяло високим корупційним ризикам".

Нагадаємо, Нацагентство повернення активів розмістило на депозитних рахунках 1,8 млрд гривень арештованих коштів підсанкційної особи. Нещодавно суд арештував та передав в управління АРМА понад 1,9 млрд гривень з рахунків компанії-нерезидента ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe), пов’язаної з російським букмекером 1XBET.