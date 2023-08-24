Уряд розробляє економічну модель розвитку Криму з новими аеропортами та інвестиціями в науку, – Шмигаль

Уряд України розробляє економічну модель розвитку Криму в рамках Стратегії відновлення півострова після його деокупації.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, ця модель складається з п'яти ключових пунктів.

Перший: Крим – новий туристичний центр Європи.

"Перетворимо півострів на курорт, де можна відпочивати цілий рік. Це нова готельна інфраструктура та нові публічні простори під брендом Крим365", – зазначив Шмигаль.

Другий: з’єднання Криму з Україною, Європою та світом. Півострів як частина європейського транспортного простору, інтегрованого до TEN-T. Будівництво чотирьох автобанів, двох аеропортів міжнародного рівня, демонтаж Кримського мосту для безпечного мореплавства в Чорному та Азовському морях.

Третій – енергетика. Інтеграція Криму до системи ENTSO-E та ставка на відновлювальні джерела енергії. Розробка Чорноморського газового шельфу із залученням новітніх технологій. Завдяки цьому Крим стане нетто-експортером енергоресурсів.

Четвертий – розвиток аграрного сектору. Готуємо проєкт відновлення Каховської ГЕС для зрошення Півдня України. Зробимо ставку на малі фермерські господарства, масштабуємо на Крим програму єРобота з підтримки виноградарства.

П'ятий – створення на півострові ІТ-хабу європейського та світового рівня. Спеціальний режим для залучення інвестицій в науку, освіту й інновації. Крим має стати українською Кремнієвою долиною.

"Ці зміни будуть поступовими, але вже зараз маємо візію, яка дозволить оцінити ефективність нашого руху вперед", – зазначив прем'єр.

Нагадаємо, вчора відбувся третій саміт Кримської платформи. Високі представники 63 країн узяли участь у заході, серед яких не лише держави Заходу, а й Глобального півдня. Цьогорічний форум відрізнявся від попередніх двох, і ця відмінність вкрай важлива. Тепер Україна та її партнери фокусуються не на політичному рішенні, не на мирній реінтеграції, а на питаннях деокупації, безпеки Чорного моря та економічному та повоєнному відновленні. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Кримська платформа 3.0: підготовка до деокупації".

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна звільнятиме Крим, скорше за все, військовим шляхом. Керівник ГУР Кирило Буданов також впевнений, що без бойових дій деокупації не буде. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не мінятиме Крим на членства у будь-яких союзах.