Для підприємців із трьох областей, які постраждали від російського вторгнення, запустили освітньо-грантову програму

Автори 20 найкращих стратегій отримають грант на підтримку своєї справи. До участі у програмі буде відібрано 60 малих та середніх підприємців.

Для підприємців із Харківської, Дніпропетровської та Одеської областей, які постраждали від російського вторгнення, запустили освітньо-грантову програму

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“60 тисяч доларів на розвиток малого та середнього бізнесу — запускаємо освітньо-грантову програму «Міцність». Допомагаємо підприємцям з Харківської, Дніпропетровської, Одеської областей, які постраждали від російського вторгнення. Хочемо, щоб вони здобували нові знання та відновлювали бізнес. Сильні підприємці — основа економіки країни”, - написав Федоров.

Він зазначив, що в центрах Дія.Бізнес відбудуться освітні івенти. З воркшопами, майстер-класами, лекціями та семінарами. Експерти допоможуть прокачати скіли з планування бізнесу, маркетингу, міжнародної торгівлі, розвитку інновацій, психологічної стійкості тощо.

Підприємцям допоможуть створити стратегії з відновлення бізнесу та нових робочих місць. Автори 20 найкращих стратегій отримають грант у $3000 на підтримку своєї справи.

Зареєструватись можна за посиланням.

Нагадаємо, на порталі “Дія” підприємці можуть подати заявку на отримання до 10 тисяч євро для відновлення бізнесу. Йдеться про бізнеси у сфері постачання товарів першої необхідності.