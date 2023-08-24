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Рада спростила процедуру перетину кордону для вантажних поїздів між Україною та Молдовою

Це, зокрема, дозволить здійснювати транзитні перевезення на дільниці Етулія (Молдова) – Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова) без тридобової зупинки у Рені.

Рада спростила процедуру перетину кордону для вантажних поїздів між Україною та Молдовою
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Верховна Рада України ратифікувала внесення змін до Угоди між урядами України та Молдови про діяльність залізничного транспорту. Це дозволить спростити процедуру перетину кордону для вантажних поїздів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Завдяки змінам вдасться здійснювати транзитні перевезення на дільниці Етулія (Молдова) – Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова) без тридобової зупинки у Рені. За словами глави Мінінфраструктури Олександра Кубракова, це стосуватиметься рухомого складу всіх форм власності та вантажів, які прямують зі станцій Молдови та України або транзитом через їхні території в бік молдовського Джурджулешти та румунського Галац-Ларга.

Рішення українського парламенту дасть можливість значно прискорити та збільшити  залізничні вантажоперевезення між обома державами та суттєво підвищити експортний потенціал портів Дунайського кластеру. До того ж, ухвалені зміни також сприятимуть збільшенню пропускної спроможності пунктів пропуску Фрікацей–Етулія та Рені–Джурджулешти.

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Нагадаємо, цього місяця Кабмін схвалив проєкт закону щодо ратифікації міжурядової угоди про будівництво мосту через Дністер. А до цього парламент Республіки Молдова ратифікував відповідну міжурядову угоду. Згідно з проєктом, уряд України профінансує технічне проєктування мосту, включно з будівництвом, і будівництво необхідної інфраструктури на своїй території, а уряд Молдови - на своїй.

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