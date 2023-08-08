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Кабмін схвалив проєкт закону для розбудови логістики з Молдовою, йдеться про будівництво моста через Дністер

Це дозволить збільшити обсяги експорту товарів.

Кабмін схвалив проєкт закону для розбудови логістики з Молдовою, йдеться про будівництво моста через Дністер
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін схвалив проєкт закону щодо ратифікації міжурядової угоди про будівництво мосту через Дністер. 

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це ключовий елемент транспортного коридору Київ – Кишинів. Українські експортери матимуть зручний шлях до південно-східної Європи та збільшать обсяги експорту товарів", - пояснив Шмигаль.

Він підкреслив, що в контексті стимулювання експорту особливо важлива інтеграція ринків України до Європи. 

"Цінуємо можливості, які вже маємо завдяки економічному, транспортному та митному «безвізам». Наприклад, за 10 місяців дії «митного безвізу» в системі NCTS оформили більше 15 тис. транзитних декларацій. Режим спільного транзиту мінімізує адміністративні витрати для бізнесу, пришвидшує оформлення митних декларацій та сприяє більш інтенсивному переміщенню товарів", - зазначив глава уряду.

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Нагадаємо, нещодавно парламент Республіки Молдова ратифікував міжурядову угоду між Україною та Молдовою про будівництво мосту через Дністер. Згідно з проєктом, уряд України профінансує технічне проєктування мосту, включно з будівництвом, і будівництво необхідної інфраструктури на своїй території, а уряд Молдови - на своїй.

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