Кабмін схвалив проєкт закону для розбудови логістики з Молдовою, йдеться про будівництво моста через Дністер

Кабмін схвалив проєкт закону щодо ратифікації міжурядової угоди про будівництво мосту через Дністер.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це ключовий елемент транспортного коридору Київ – Кишинів. Українські експортери матимуть зручний шлях до південно-східної Європи та збільшать обсяги експорту товарів", - пояснив Шмигаль.

Він підкреслив, що в контексті стимулювання експорту особливо важлива інтеграція ринків України до Європи.

"Цінуємо можливості, які вже маємо завдяки економічному, транспортному та митному «безвізам». Наприклад, за 10 місяців дії «митного безвізу» в системі NCTS оформили більше 15 тис. транзитних декларацій. Режим спільного транзиту мінімізує адміністративні витрати для бізнесу, пришвидшує оформлення митних декларацій та сприяє більш інтенсивному переміщенню товарів", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, нещодавно парламент Республіки Молдова ратифікував міжурядову угоду між Україною та Молдовою про будівництво мосту через Дністер. Згідно з проєктом, уряд України профінансує технічне проєктування мосту, включно з будівництвом, і будівництво необхідної інфраструктури на своїй території, а уряд Молдови - на своїй.