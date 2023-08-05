Потужність електрогенерації збільшилася на тисячу мегават, - Міненерго

У суботу, 5 серпня, раніше плану з ремонту вийшов атомний блок однієї з АЕС.
Про це інформує Міністерство енергетики України.
Внаслідок цього потужність української електрогенерації збільшилася на тисячу мегават.
На якій саме з АЕС відремонтували блок, у Міністерстві енергетики не уточнили, проте вказали, що його потужність становить тисячу мегават.
У Міненерго зауважили, що наразі триває ремонтна кампанія на об'єктах енергетики.
Нагадаємо, що магістральна мережа Укренерго має приблизно 70-80% пропускної здатності від того, що було минулого року.
Також українців закликають зменшити споживання електрики у серпні.