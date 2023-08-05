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Потужність електрогенерації збільшилася на тисячу мегават, - Міненерго

Генерація електроенергії покриває споживання.

Потужність електрогенерації збільшилася на тисячу мегават, - Міненерго
Фото: Укргідроенерго

У суботу, 5 серпня, раніше плану з ремонту вийшов атомний блок однієї з АЕС.

Про це інформує Міністерство енергетики України. 

Внаслідок цього потужність української електрогенерації збільшилася на тисячу мегават.

На якій саме з АЕС відремонтували блок, у Міністерстві енергетики не уточнили, проте вказали, що його потужність становить тисячу мегават. 

У Міненерго зауважили, що наразі триває ремонтна кампанія на об'єктах енергетики. 

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Нагадаємо, що магістральна мережа Укренерго має приблизно 70-80% пропускної здатності від того, що було минулого року.

Також українців закликають зменшити споживання електрики у серпні.

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