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Укренерго готується до найгірших сценаріїв цієї зими

Ключовими чинниками стійкості енергосистеми у новому опалювальному сезоні є відновлення енергооб'єктів, захист обладнання, захист неба та ощадливе споживання електроенергії населенням.

Укренерго готується до найгірших сценаріїв цієї зими
Фото: ДТЕК

Сьогодні магістральна мережа Укренерго має приблизно 70-80% пропускної здатності від того, що було минулого року, і її продовжать збільшувати.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він розповів, що команда фахівців Укренерго відвідує всі регіони присутності компанії, щоб обговорити підготовку до опалювального сезону та скоординувати дії енергетиків та влади на місцях.

"Зараз ми оновлюємо протоколи реагування, оновлюємо покрокові інструкції, щоб бути ще більше готовими до можливих викликів майбутньої зими. Ця робота ведеться і до кінця літа вона буде завершена", - підкреслив Кудрицький.

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Він зазначив, що "Укренерго" готується до найгірших сценаріїв цієї зими. Кудрицький наголосив, що ключовими чинниками стійкості енергосистеми у новому опалювальному сезоні є відновлення енергооб'єктів, захист обладнання, захист неба та ощадливе споживання електроенергії населенням.

Нагадаємо, що  українців закликають зменшити споживання електрики у серпні.

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