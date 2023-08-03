Сили оборони стримують наступ російських військ у районі Мар’їнки, - Генштаб

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Бахмутському українські війська стримують ворога в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського. На Авдіївському окупанти здійснили безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського Донецької області, а на Шахтарському також безуспішними виявилися спроби росіян відновити втрачене положення західніше Старомайорського та східніше Урожайного.

Також ворог завдав ракетний, 47 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби на фронті відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два - по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, радіолокаційну станцію, пункт управління, район зосередження озброєння та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони і три склади боєприпасів окупантів.

Ситуація на фронті станом на 18.00 3 серпня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційних ударів в районах Ветеринарного, Харкова, Веселого Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Карповичі та Тимоновичі Чернігівської області; Бачівськ, Вишеньки, Волфине, Кіндратівка, Покровка Сумської області та Уди, Тернова, Плетенівка, Охрімівка, Вільхуватка на Харківщині;

та росіяни завдали авіаційних ударів в районах Ветеринарного, Харкова, Веселого Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Карповичі та Тимоновичі Чернігівської області; Бачівськ, Вишеньки, Волфине, Кіндратівка, Покровка Сумської області та Уди, Тернова, Плетенівка, Охрімівка, Вільхуватка на Харківщині; на Куп’янському окупанти завдали авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Западне, Петропавлівка та Подоли Харківської області;

окупанти завдали авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Западне, Петропавлівка та Подоли Харківської області; на Лиманському артилерійських обстрілів загарбників зазнали такі населені пункти - Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Торське Донецької області\4

артилерійських обстрілів загарбників зазнали такі населені пункти - Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Торське Донецької області\4 на Бахмутському ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Часів Яр, Іванівське та Дружба. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Роздолівка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Часів Яр, Іванівське та Дружба. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Роздолівка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському росіяни завдали авіаудару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Степове, Ласточкине, Авдіївка та Первомайське;

росіяни завдали авіаудару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Степове, Ласточкине, Авдіївка та Первомайське; на Мар’їнському окупанти завдали авіаційних ударів біля Красногорівки та Мар’їнки. Здійснили обстріли населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області;

окупанти завдали авіаційних ударів біля Красногорівки та Мар’їнки. Здійснили обстріли населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському ворог завдав авіаційних ударів у районах Макарівки та села Рівнопіль. Артилерійських обстрілів зазнали Времівка, Рівнопіль, Новосілки Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів у районах Макарівки та села Рівнопіль. Артилерійських обстрілів зазнали Времівка, Рівнопіль, Новосілки Донецької області; на Запорізькому загарбники завдали авіаударів у районах Успенівки та Малої Токмачки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червоне, Чарівне, Щербаки, Павлівка, Кам’янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської обсласті;

загарбники завдали авіаударів у районах Успенівки та Малої Токмачки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червоне, Чарівне, Щербаки, Павлівка, Кам’янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської обсласті; на Херсонському противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам'янки. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Осокорівка, Качкарівка, Новоберислав, Козацьке, Херсон та Первомайське Херсонської області, Дмитрівка та Очаків Миколаївської області.

противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам'янки. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Осокорівка, Качкарівка, Новоберислав, Козацьке, Херсон та Первомайське Херсонської області, Дмитрівка та Очаків Миколаївської області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, цієї ночі сили та засоби ППО виявили та знищили на підльоті до Києва майже півтора десятка "шахедів". Усіх їх було знищено.

Вдень російські окупаційні війська знову обстріляли з танків Козачу Лопань на Харківщині. У селищі пошкоджено близько 10 приватних будинків, також перебита лінія електропостачання. Потерпілих немає.