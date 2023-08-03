Відзавтра у Вінниці зупинятимуть весь громадський транспорт під час муніципальної хвилини мовчання

Із 4 серпня у Вінниці почнуть зупиняти весь громадський транспорт під час муніципальної хвилини мовчання.

Про це повідомляє Вінницька міська рада.

Таким чином буду вшановувати всіх жертв російсько-української війни.

Директор департаменту транспорту та міської мобільності Андрій Сорокін повідомив, що процес зупинки відбуватиметься з дотриманням усіх правил дорожнього руху і наразі уже є розроблена відповідна інструкція для водіїв.

Нагадаємо, торік у березні Президент Володимир Зеленський підписав указ про хвилину мовчання для вшанування загиблих у війні з РФ. Щоранку о 9-й годині на всій території держави згадують українців, які віддали своє життя: військових, цивільних, дорослих, дітей.