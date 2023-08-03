Власник групи "Фінанси і кредит" олігарх Жеваго отримав підозру у справі про корупцію у Верховному Суді

Оскільки олігарх перебуває у Франції, то підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги.

САП і НАБУ повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит" олігархові Костянтину Жеваго. Підозра стосується справи ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Дії Жеваго кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

У САП зазначили - вдалося встановити наявність контактів бізнесмена з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі хабаря керівництву ВС для ухвалення судового рішення в інтересах олігарха.

Слідство встановило, що у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції комбінату, але суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляція скасувала рішення першої інстанції та визнала недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Тож щоб не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року олігарх вступив у змову з адвокатом “бекофісу” у Верховному Суді. Протягом березня-квітня Жеваго передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн доларів США – суддям Верховного Суду, решта – як “оплата” посередницьких послуг). І вже 19 квітня Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

У травні голову суду Всеволода Князєва і адвоката Олега Горецького викрили “на гарячому” під час отримання другого траншу у розмірі 450 тисяч доларів.

У САП додали, що Жеваго перебуває на території Франції, тож про підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд залишив колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва під вартою до 8 вересня, якщо підозрюваний не внесе заставу в розмірі 75 млн грн.

Тим часом з'явилася нова справа про хабарництво у Верховному Суді. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям ВС за винесення рішення на користь комерційного підприємства.