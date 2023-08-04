Дубінського сьогодні допитали у ДБР

Сьогодні народний депутат Олександр Дубінський, який під виглядом супроводження батька на лікування виїхав за кордон, був на допиті у Державному бюро розслідувань у Києві.

Про це Дубінський повідомив у Телеграмі.

Його викликали у межах кримінального провадження, відкритому за двома статтями ККУ – про службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією.

Вчора Служба безпеки України та ДБР прийшли з обшуками до народного депутата. Слідчі перевіряють обставини і законність виїзду парламентаря під час воєнного стану. За даними слідства, народний обранець поїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

Водночас батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно – без фактичного супроводу парламентаря. Крім того, правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підроблення".

У ДБР зазначили, що батько депутата повернувся до України значно раніше, ніж сам депутат. А парламентар, бувши за кордоном, зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема до державних органів, що може свідчити про їх підробку.

Нещодавно військовослужбовець Антон Швець зʼясував, що Дубінський через МОЗ отримав дозвіл на виїзд за кордон – нібито для супроводження на лікування батька з онкологією. При цьому дозвіл діяв з кінця червня до 10 липня, але іще 25 липня, як припустив Швець, нардеп не був в Україні. Фотографії із чоловіком з прикметним тату на нозі, як у Дубінського, дівчина нардепа публікувала 26 липня з Іспанії.

Дубінський підтвердив виїзд за кордон, але лише після того, як дані про подорож опублікував Швець – 25 липня.

Дубінський перебуває під американськими та українськими санкціями. Звинувачується разом із підозрюваним у держзраді екснардепом Андрієм Деркачем у втручанні у президентські вибори Сполучених Штатів 2020 року з приміткою, що є "частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу".

До обрання народним депутатом у 2019 році ("Слуга Народу", 94 округ) Дубінський багато років працював на телеканалах Коломойського в якості ведучого та креативного продюсера.

У 2019 році нардеп став фігурантом розслідування журналістів Bihus.info: Дубінський і його родина протягом останніх кількох років набули у власність загалом 24 квартир, 17 автівок, два будинки і 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 млн доларів.

За даними "Детектор Медіа", Дубінський неодноразово поширював недостовірну та маніпулятивну інформацію.

З фракції СН виключений. Як писав Рух Чесно, Дубінський з початку 2022 і до травня 2023 пропустив 60% парламентських засідань. У 2023 році заявив, що в Україні є "гоніння" на церкви УПЦ МП. У 2022 році не підписав звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із вимогою внести у порядок денний найближчої сесії законодавчі ініціативи, щодо позбавлення повноважень народних депутатів та депутатів місцевих рад, які були обрані від заборонених проросійських партій.