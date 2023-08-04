Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС є стабільним, − Енергоатом

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС є стабільним. Про це повідомили в Енергоатомі.

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 09:00 4 серпня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,27 м.

Рівень води в “гарячому” каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 17,19 м. У “холодному” каналі ЗаТЕС рівень води сягає відмітки 10,79 м.

Додамо, впродовж останнього часу рівень води в обох каналах майже не падає, а показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Зазначимо, енергоблоки ЗАЕС не працюють із вересня 2022 року, тож відтоді активного додаткового випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Нагадаємо, сапери виявили зранку 3 серпня дві російські протипіхотні міни на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС.