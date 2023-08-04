На Черкащині під час пожежі стерні загинув чоловік

У Черкаській області під час пожежі стерні пшениці загинула людина, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“3 серпня у селі Кантакузівка на городі приватного домоволодіння виникла пожежа стерні пшениці”, − йдеться у повідомленні.

Пожежу ліквідували рятувальники пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди села Шрамківка.

На місці займання виявлено тіло господаря без ознак життя. За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині через російські обстріли загорілися пшеничні поля. Окупанти обстріляли також складське приміщення у тій же громаді.