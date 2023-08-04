За добу росіяни били по девʼяти областях України, – ОВА

По Чернігівській області росіяни стріляли за добу шість разів (84 вибухи). Били з мінометів, артилерії по Новгород-Сіверському району. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив два обстріли. Зафіксовано 11 вибухів. Обстріляно два населених пункти у Хотінській громаді. Попередньо – без людських втрат та руйнування критичної інфраструктури. Вчора протягом дня було 27 ворожих обстрілів. Зафіксовано 165 вибухів. Обстріляні 18 населених пунктів у девʼять територіальних громадах: Краснопільській, Хотінській, Білопільській, Юнаківській, Миропільській, Дружбівській, Есманській, Новослобідській, Великописарівській. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Дніпропетровській вчора окупанти двічі вгатили по Нікополю. Застосували важку артилерію. Поцілили по мережах одного з комунальних підприємств. Минулося без постраждалих. З вечора і протягом ночі агресор п’ять разів обстріляв Нікопольський район. Гатив з важкої артилерії та ракетних систем залпового вогню. Поцілив по районному центру, Червоногригорівській та Мирівській громадам. Постраждали двоє мешканців Нікополя, їм надана необхідна допомога. У місті понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль, дві вантажівки, декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Побиті 10 господарчих споруд, ще дві – знищені.

У Донецькій за минулу добу рашисти обстріляли вісім населених пунктів: Галицинівку, Авдіївку, Ласточкине, Північне, Часів Яр, Богоявленку, Курахівку, Нью-Йорк. Пошкоджено 21 житловий будинок, чотири гаражі. За добу на Донеччині: двоє загиблих, двоє поранених.

У Луганській ворог обстріляв Невське та Білогорівку. За добу противник здійснив 131 обстріл (596 снарядів).

У Харківській на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Ветеринарного, Харкова та Веселого. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур'їв Козачок, Висока Яруга, Вовчанськ, Варварівка. Обстріляна також Бологівка. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районі Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Куп'янськ та Кучерівка. Внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди. У Бударках внаслідок обстрілу з танка сталася пожежа у приватному домоволодінні. Ворог завдав удару керованою авіабомбою по Чернещині, пошкоджено приватний будинок. За минулу добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

У Запорізькій за минулу добу військові рф здійснили 75 ударів по 20 населених пунктах. 67 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Гуляйпільського, Новодарівки, Червоного, Чарівного, Ольгівського, Малинівки, Білогір'я, Преображенки, Левадного, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток. Зафіксовано чотири обстріли з РСЗВ по Новодарівці, Левадному та Кам'янському, а також два авіаційні удари по Малій Токмачці та атаки безпілотниками по Малинівці та Новоандріївці. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поранення отримав 53-річний чоловік, якого оперативно доставлено в лікувальний заклад та надано необхідну медичну допомогу. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

У Миколаївській вчора протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора – ворожі артилерійські обстріли по населеному пункту та береговій смузі Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Минулося без постраждалих.

У Херсонській за добу противник здійснив 53 обстріли (241 снаряд), з них по Херсону – девʼять обстрілів (42 снаряди). Влучання в райони 21 населеного пункту області, територію та будівлю церкви, територію парку, будівлю релігійного закладу, кінотеатру, об'єкт інфраструатури, торговельний центр, територію медичного закладу та будівлі пенітенціарної установи у Херсоні. Внаслідок обстрілу вчора зранку Херсона поранено трьох пасажирів тролейбуса, чотирьох співробітників ДСНС. Пошкоджено спецтехніку. Усіх потерпілих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу. Під ворожий обстріл у Херсоні потрапив волонтер із Норвегії. Він отримав легкі поранення. Його шпиталізували до місцевої лікарні та надали необхідну медичну допомогу. Життю чоловіка наразі нічого не загрожує. Загалом за добу через російську агресію девʼятеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, ворог учора завдав ракетного, 57 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.