Окупанти мають суттєві втрати на Сході, − речник Генштабу

Окупанти мають суттєві втрати на Сході та не мають жодного успіху.
Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук, повідомили у Military Media Center.
Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.
“На Бахмутському напрямку Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Важкі бої тривають”, − повідомив речник.
Водночас на Півдні Сили оборони продовжують наступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках і завдають значних втрат російським окупантам, закріплюються на зайнятих позиціях.
Нагадаємо, як повідомили у Генштабі протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.