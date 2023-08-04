Окупанти мають суттєві втрати на Сході, − речник Генштабу

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Окупанти мають суттєві втрати на Сході та не мають жодного успіху.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук, повідомили у Military Media Center.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

“На Бахмутському напрямку Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Важкі бої тривають”, − повідомив речник.

Водночас на Півдні Сили оборони продовжують наступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках і завдають значних втрат російським окупантам, закріплюються на зайнятих позиціях.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.