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Окупанти мають суттєві втрати на Сході, − речник Генштабу

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках. 

Окупанти мають суттєві втрати на Сході, − речник Генштабу
Фото: EPA/UPG

Окупанти мають суттєві втрати на Сході та не мають жодного успіху.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук, повідомили у Military Media Center.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках. 

“На Бахмутському напрямку Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Важкі бої тривають”, − повідомив речник.

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Водночас на Півдні Сили оборони продовжують наступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках і завдають значних втрат російським окупантам, закріплюються на зайнятих позиціях.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

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