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На Закарпатті через обвал мосту загинула жінка, дві травмовані

Деревʼяний пішохідний міст частково зруйнувався, жінки впали з висоти 20 метрів. 

Фото: МВС

На Закарпатті через руйнування деревʼяного мосту в селі Кваси загинула жінка, ще дві – травмовані.

Покриття мосту зруйнувалося частково. Постраждалими є троє туристок із Київської області, повідомили в МВС

"Учора ввечері внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали 3 жінки, мешканки Київської області, котрі перебували на відпочинку. Подія трапилась у селі Кваси Рахівського району. На жаль, попри старання медиків 54-річна постраждала померла у автомобілі «швидкої»", – зазначили в повідомленні.

Фото: МВС

Фото: МВС

Ще двох жінок, 1986 року народження, госпіталізовано до лікарні. Одну з них медики відпустили на амбулаторне лікування. 

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 288 (Порушення нормативно-правових актів, норм і правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Це вже не перший обвал мосту на Закарпатті за недавній час. 24 липня обвалився міст через річку Тересва, внаслідок чого теж постраждали люди. Секція провалилися разом із вантажівкою та автомобілями. 

А до того на Прикарпатті, в Івано-Франківську, обвалилася частина пішохідного посту на Набережній. Мер міста повʼязав це з наслідками сильної зливи. 

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