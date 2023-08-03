Головне за день. Четвер, 3 серпня

Близько 30 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, підсумки наради послів, підготовка до зустрічі в Саудівській Аравії. Яким запам’ятається 526-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за добу на фронті відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.

На Бахмутському українські війська стримують ворога в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського. На Авдіївському окупанти здійснили безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського Донецької області, а на Шахтарському також безуспішними виявилися спроби росіян відновити втрачене положення західніше Старомайорського та східніше Урожайного.

Також ворог завдав ракетного, 47 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та двох - по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, радіолокаційну станцію, пункт управління, район зосередження озброєння та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони і три склади боєприпасів окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 3 серпня – в нашій новині.

У системах освіти країн Європейського Союзу офіційно зареєстровано понад 770 тисяч українських дітей.

Про це на нараді послів заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Ми вважаємо, що дітей набагато більше. Мільйон дітей − це величезний ресурс нашого майбутнього, який треба сюди повернути. Щоб повернути сюди дітей, потрібна безпека. Бо їхні мами, їхні батьки питають, для чого повертати дітей, якщо вони вже адаптуються, асимілюються в тих країнах”, − сказав він.

Очільник уряду підкреслив, що безпека – це те, що дасть змогу повернути додому бізнес та українців.

“Тому закрити небо – це те, над чим треба працювати. Завдання №1 − система протиповітряного захисту, протиракетного захисту, F16 – це те, чого ми потребуємо сьогодні”, − додав Шмигаль.

Індія візьме участь у мирних переговорах щодо України, які 5 і 6 серпня прийматиме Саудівська Аравія.

"Індія братиме участь у цьому заході. Наша участь узгоджується з нашою давньою позицією, що діалог і дипломатія - це шлях вперед", - сказав речник Міністерства закордонних справ Індії Аріндам Багчі.

Свою участь у саміті наразі вже підтвердили Велика Британія, Південна Африка, Польща та Європейський Союз. США представлятиме радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Медіа пишуть, що на зустрічі в Ер-Ріяді країни Заходу намагаються заручитися підтримкою великих країн Африки, Азії та Південної Америки, багато з яких дотримуються нейтралітету, щодо війни Росії проти України.

"Важливо, щоб країни в усьому світі почули безпосередньо від України про жахи, які сталися з їхньою країною, про напади на мирних жителів, про напади на школи, лікарні, багатоквартирні будинки та цивільну інфраструктуру, про те, як Росія порушила їхню територіальну цілісність, порушила їхній суверенітет", – наголосив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Подробиці – в новині.

Рада Європейського Союзу запровадила санкції щодо 38 фізичних і трьох юридичних осіб Білорусі.

Як пояснив глава євродипломатії Жозеп Боррель, нові обмеження застосували у відповідь на систематичні, широкомасштабні та грубі порушення прав людини і репресії проти всіх верств білоруського суспільства нелегітимним режимом Олександра Лукашенка.

Санкції застосували до тих осіб, які несуть відповідальність за серйозні порушення прав людини, сприяють придушенню громадянського суспільства та демократичних сил, а також прихильників режиму Лукашенка.

До нових списків включили посадових осіб пенітенціарних установ, відповідальних за тортури та жорстоке поводження з ув'язненими, пропагандистів, представників судової влади, які займаються переслідуванням та винесенням вироків опонентам Лукашенка тощо. Санкції також стосуються державних підприємств, які вжили заходів щодо працівників або звільнили їх за участь у мирних акціях протесту та страйках. Є у переліку і нафтохімічне підприємство "Білнафтохім".

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо Білорусі тепер поширюються на 233 фізичних та 37 юридичних осіб.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!