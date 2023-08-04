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У МВС ідентифікували понад 61 тисячу знищених в Україні російських окупантів

"Як відомо, політичне керівництво Росії ніколи не визнавало втрати, але завдяки нашій роботі цивільне населення РФ нарешті почало дізнаватися про справжні цифри загиблих окупантів".

У МВС ідентифікували понад 61 тисячу знищених в Україні російських окупантів
Фото: Скрін з відео

У рамках проєкту Міністерства внутрішніх справ "Потерь.НЕТ" вдалося ідентифікувати 61 431 російського загарбника, ліквідованого в Україні.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

"Відвідувачі сайту з території росії мають змогу перевірити, чи є дані їхніх близьких у цій базі. Станом на 4 серпня, на сайті "Потерь.НЕТ" є інформація про 61 431 ідентифікованого окупанта, який загинув на території України", - йдеться в  повідомленні.

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Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко вручив подяки поліцейським та курсантам за роботу над цим проєктом.

"Як відомо, політичне керівництво Росії ніколи не визнавало втрати, але завдяки нашій роботі цивільне населення РФ нарешті почало дізнаватися про справжні цифри загиблих окупантів", – зазначив Тимченко.

Нагадаємо, що за 526 днів повномасштабної війни ЗСУ знищили близько 247 850 російських загарбників.

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