"Працюємо з усіма нашими партнерами і в регіоні, і загалом у світі, щоб гарантувати продовольчу безпеку", - наголосив Президент.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні порадив російським терористами не сподіватися, що "їм вдасться спровокувати глобальну продовольчу кризу чи створити чергову цінову катастрофу".

"Український продовольчий експорт – це ключовий чинник стабільності продовольчих ринків. І працюємо з усіма нашими партнерами і в регіоні, і загалом у світі, щоб гарантувати продовольчу безпеку", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що 5 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) почнеться зустріч радників глав держав і представників МЗС щодо формули миру.

"Багато країн будуть представлені, різні континенти, зокрема й держави Глобального Півдня. Це дуже важливо, бо в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, в Азії, в інших частинах світу безпосередньо залежить від того, наскільки швидким буде світ у реалізації Формули миру", - сказав Президент.

Він висловив вдячність Саудівській Аравії за майданчик для переговорів і додав, що нещодавно відбулася зустріч у такому ж форматі в Копенгагені.

"Ліквідація всіх створених Росією загроз українській та глобальній безпеці – це повернення спокою міжнародним відносинам і стабільності глобальному життю. Вдячний усім, хто підтримує Формулу миру та вже долучився до спільних зусиль заради повної реалізації Формули", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Китай теж відправить свою делегацію на саміт щодо України в Джидді. Глава МЗС України Дмитро Кулеба в коментарі LB.ua назвав це "історичною перемогою".

Також нині Зеленський провів тригодинну Ставку Верховного Головнокомандувача, на якій говорили про фронт, “зерновий коридор” та високоточну зброю.

Крім цього, Президент зустрівся із членом Республіканської партії США, ексгубернатором штату Крістофером Крісті, який наразі балотується у президенти США та подякував за американську допомогу.