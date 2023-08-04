Понад 61% опитаних українців вважає, що корупція при закупівлях для армії шкодить перемозі над Росією

61,7% опитаних українців вважає, що корупція при закупівлях для потреб армії найбільше шкодить здатності України чинити опір та перемагати Росію.

Про це свідчать дані загальнонаціонального соціологічного дослідження, яке провів Фонд «Демократичні ініціативи» та Київський міжнародний інститут соціології за підтримки Празького центру громадянського суспільства.

Дослідження провели у липні, його присвятили питанням адаптації українців до життя в умовах війни, зокрема, сприйняття ситуації з діями уряду щодо зміцнення обороноздатності.

На запитання "Як часто ви стикаєтеся з повідомленнями чи новинами про проблеми у Збройних силах, які заважають військовим ефективно воювати з ворогом?", майже 30% відповіли "дуже часто", ще 31% - "часто". В опитуванні дійсних військовослужбовців серед усіх опитаних було всього 2,6%.

Серед проблем, які, на думку опитаних, найбільше шкодять здатності України чинити опір та перемагати Росію, українці назвали:

корупцію при закупівлях для потреб армії - 61.7%;

брак боєприпасів - 58.3%;

брак критичного обладнання (безпілотників, систем зв’язку) для підрозділів на передовій - 54%;

корупцію й некомпетентність у військкоматах 53.8%;

нестачу броньованої техніки на передовій 51.7%,;

некомпетентне керівництво на низовому рівні 27.3%,;

незадовільний рівень тренування і підготовки мобілізованих 22.1%;

некомпетентне керівництво на найвищому рівні 20.6%;

незадовільну організацію евакуації поранених 20.5%.

Серед тих, хто на думку українців, відіграє ключову роль у забезпеченні військових на фронті всім необхідним, є рядові волонтери (так вважає 59.8% опитаних респондентів), великі волонтерські фонди (53.1%), іноземні держави — союзники України (48.1%), самі солдати за рахунок власних коштів (42.8%), уряд (25%), бізнес (14.4%).

Опитані підтримали ідею заміщення корумпованих корупціонерів ветеранами. 72.9% респондентів виступили за звільнення з лав Збройних сил із виплатою всіх належних компенсацій на лікування та реабілітацію, а 46.3% - за переведення за бажанням на посади у військкомати замість нинішніх працівників.

Нагадаємо, останнім часом з'явилося більше повідомлень від правоохоронних органів, які викривають на хабарях чимало співробітників військкоматів. Так, на Полтавщині піймали "на гарячому" керівника одного з районних військкоматів - воєнком вимагав 70 тис. грн від власника місцевого підприємства, яке займається імпортом авто на територію України.

Державне бюро розслідувань викрило керівника Донецького обласного ТЦК та СП, який організував схему збагачення для свого оточення та допомагав злочинцям ховатися від суду.

Тим часом воєнкома з міста Южного Одеської області Єгора Смирнова після появи в соцмережах повідомлень про його збагачення відправили на передову.