Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Чи має Захід ще зброю для України?
Чи має Захід ще зброю для України?
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Чи повернуться українські біженці з Італії?
Чи повернуться українські біженці з Італії?
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
ГоловнаСуспільствоВійна

На окупованій Луганщині можна отримати меддопомогу лише в облцентрі

До того ж потрібно мати паспорт РФ.

На окупованій Луганщині можна отримати меддопомогу лише в облцентрі

На окупованій території Луганської області можна отримати допомогу лише у Луганську, маючи російський паспорт.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Російські окупанти продовжують загострювати гуманітарну кризу на ТОТ. Зокрема на тимчасово окупованих територіях цивільному населенню практично неможливо отримати якісну медичну допомогу”, − йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Google News

Це черговий доказ того, що росіяни повністю провалили процес примусової паспортизації на ТОТ через спротив місцевого населення, зазначили у ЦНС. Окупаційні адміністрації намагаються виконати “норми паспортизації”, встановлені Москвою, тому посилюють поліцейсько-адміністративний режим та загострюють гуманітарну кризу. 

Водночас більшість цивільних лікарень перевели у формат роботи військових шпиталів, де перевагу в лікуванні надають російським військовим. 

Нагадаємо, у червні лікар із РФ відмовився госпіталізувати у Мелітополі дитину зі струсом мозку, бо батьки не мали російського паспорта.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies