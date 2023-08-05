На окупованій Луганщині можна отримати меддопомогу лише в облцентрі

До того ж потрібно мати паспорт РФ.

На окупованій території Луганської області можна отримати допомогу лише у Луганську, маючи російський паспорт.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Російські окупанти продовжують загострювати гуманітарну кризу на ТОТ. Зокрема на тимчасово окупованих територіях цивільному населенню практично неможливо отримати якісну медичну допомогу”, − йдеться у повідомленні.

Це черговий доказ того, що росіяни повністю провалили процес примусової паспортизації на ТОТ через спротив місцевого населення, зазначили у ЦНС. Окупаційні адміністрації намагаються виконати “норми паспортизації”, встановлені Москвою, тому посилюють поліцейсько-адміністративний режим та загострюють гуманітарну кризу.

Водночас більшість цивільних лікарень перевели у формат роботи військових шпиталів, де перевагу в лікуванні надають російським військовим.

Нагадаємо, у червні лікар із РФ відмовився госпіталізувати у Мелітополі дитину зі струсом мозку, бо батьки не мали російського паспорта.