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Росіяни перекинули групу танків та вантажівок з Маріуполя в бік Бердянська

Зафіксовано пересування на Бердянську трасу близько 20 вантажівок.

Росіяни перекинули групу танків та вантажівок з Маріуполя в бік Бердянська

Російські окупаційні війська перекидають через тимчасово окупований Маріуполь боєприпаси та танки.

Про це у Телеграмі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора знову перекидання в бік тимчасово окупованого Бердянська. Зокрема танки. Правда, у невеликій кількості", - зазначив Андрющенко.

Радник також розповів, що зафіксовано пересування на Бердянську трасу близько 20 вантажівок переважно із боєкомплектом, з них сім тентованих з окремим супроводом поліцейських автомобілів з увімкненими проблисковими маячками.

Окрім цього, зафіксовано пересування танків на лафетах. 

"За спостереженням - з ремонту (обслуговування) на базах Новоазовського району в бік Бердянська", - додав Андрющенко.

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Також 1 серпня Андрющенко повідомляв, що російські окупанти продовжують перекидати живу силу та боєкомплект через захоплений Маріуполь на Бердянський напрямок.

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