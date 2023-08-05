Зафіксовано пересування на Бердянську трасу близько 20 вантажівок.

Російські окупаційні війська перекидають через тимчасово окупований Маріуполь боєприпаси та танки.

Про це у Телеграмі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора знову перекидання в бік тимчасово окупованого Бердянська. Зокрема танки. Правда, у невеликій кількості", - зазначив Андрющенко.

Радник також розповів, що зафіксовано пересування на Бердянську трасу близько 20 вантажівок переважно із боєкомплектом, з них сім тентованих з окремим супроводом поліцейських автомобілів з увімкненими проблисковими маячками.

Окрім цього, зафіксовано пересування танків на лафетах.

"За спостереженням - з ремонту (обслуговування) на базах Новоазовського району в бік Бердянська", - додав Андрющенко.

Також 1 серпня Андрющенко повідомляв, що російські окупанти продовжують перекидати живу силу та боєкомплект через захоплений Маріуполь на Бердянський напрямок.