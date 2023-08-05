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Російські загарбники 13 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Всього нарахували 81 вибух із різних видів озброєння. 

Російські загарбники 13 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Наслідки обстрілів Сумщини, ілюстративне фото

Російські загарбники протягом доби 13 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Північ”.

Всього нарахували 81 вибух із різних видів озброєння. 

Чернігівська область 

Семенівська громада:

  • Янжулівка − 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм,
  • Хрінівка − 9 приходів, ймовірно міномет 120 мм. 

Новгород-Сіверська громада: 

  • Веселе − 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія,
  • Бучки − 9 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

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Сумська область

Шосткінський район:

  • Студенок − 9 приходів, ймовірно міномет 82 мм,
  • Рожковичі − 8 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок,
  • Бояро-Лежачі − 8 приходів, ймовірно міномет 120 мм,
  • Товстодубове − 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм,
  • Пустогород − 6 приходів, ймовірно міномет 120 мм,
  • Середина Буда − 3 приходи, ймовірно міномет 82 мм; 6 приходів, ймовірно АГС,
  • Соснівка − 4 приходи, ймовірно ствольна артилерія. 

Конотопський район: 

Козаче − 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм. 

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення немає.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Херсонської області росіянами минулої доби поранення отримали четверо людей.

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