Російські загарбники 13 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Російські загарбники протягом доби 13 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Північ”.
Всього нарахували 81 вибух із різних видів озброєння.
Чернігівська область
Семенівська громада:
- Янжулівка − 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм,
- Хрінівка − 9 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
Новгород-Сіверська громада:
- Веселе − 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія,
- Бучки − 9 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
Сумська область
Шосткінський район:
- Студенок − 9 приходів, ймовірно міномет 82 мм,
- Рожковичі − 8 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок,
- Бояро-Лежачі − 8 приходів, ймовірно міномет 120 мм,
- Товстодубове − 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм,
- Пустогород − 6 приходів, ймовірно міномет 120 мм,
- Середина Буда − 3 приходи, ймовірно міномет 82 мм; 6 приходів, ймовірно АГС,
- Соснівка − 4 приходи, ймовірно ствольна артилерія.
Конотопський район:
Козаче − 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення немає.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів Херсонської області росіянами минулої доби поранення отримали четверо людей.