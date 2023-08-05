Російські загарбники 13 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Всього нарахували 81 вибух із різних видів озброєння.

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Російські загарбники протягом доби 13 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Північ”.

Всього нарахували 81 вибух із різних видів озброєння.

Чернігівська область

Семенівська громада:

Янжулівка − 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм,

Хрінівка − 9 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Новгород-Сіверська громада:

Веселе − 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія,

Бучки − 9 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Сумська область

Шосткінський район:

Студенок − 9 приходів, ймовірно міномет 82 мм,

Рожковичі − 8 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок,

Бояро-Лежачі − 8 приходів, ймовірно міномет 120 мм,

Товстодубове − 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм,

Пустогород − 6 приходів, ймовірно міномет 120 мм,

Середина Буда − 3 приходи, ймовірно міномет 82 мм; 6 приходів, ймовірно АГС,

Соснівка − 4 приходи, ймовірно ствольна артилерія.

Конотопський район:

Козаче − 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення немає.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Херсонської області росіянами минулої доби поранення отримали четверо людей.