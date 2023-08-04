Головне за день. П'ятниця, 4 серпня

30 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, заява МАГАТЕ, ймовірність провокації росіян в Білорусі. Яким запам’ятається 527-й день повномасштабної війни.

Те, що Китай делегує свого спецпредставника зі справ Євразії Лі Хуея в саудівську Джидду для участі у форумі щодо формули миру - це прорив. Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Це історична перемога. Революції не буде по змісту (китайський представник висловить свою позицію)», - сказав міністр. На думку Кулеби, Росія не очікувала участі Китаю в цій зустрічі.

Водночас міністр зазначив, що цього вдалося домогтися завдяки підтримці керівництва Саудівської Аравії, наслідного принца Салмана, з яким має гарні відносини Президент Зеленський.

«Спілкування президента з принцом-наступником дало свої плоди. Ми вирішили питання з саудитами, а вони вже допомогли з участю китайців: у них гарні відносини з КНР», - додав глава українського МЗС.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Українські захисники успішно відбили атаки окупантів у районі Авдіївки.

Авіація Сил оборони за добу завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили дев'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Росіяни завдали по Україні 39 авіаційних ударів (застосувавши два ударні дрони “Shahed-136/131”, усі було знищено) та здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 4 серпня – в нашій новині.

Україна повернула тіла ще 44 вбитих росіянами захисників, повідомили у Мінреінтеграції.

“Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 44 оборонців”, − йдеться у повідомленні міністерства. Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

“Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання”, − йдеться у пресрелізі.

Зазначимо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.

У рамках проєкту Міністерства внутрішніх справ "Потерь.НЕТ" вдалося ідентифікувати 61 431 російського загарбника, ліквідованого в Україні.

"Відвідувачі сайту з території росії мають змогу перевірити, чи є дані їхніх близьких у цій базі. Станом на 4 серпня, на сайті "Потерь.НЕТ" є інформація про 61 431 ідентифікованого окупанта, який загинув на території України", - йдеться в повідомленні пресслужби МВС.

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко вручив подяки поліцейським та курсантам за роботу над цим проєктом.

"Як відомо, політичне керівництво Росії ніколи не визнавало втрати, але завдяки нашій роботі цивільне населення РФ нарешті почало дізнаватися про справжні цифри загиблих окупантів", – зазначив Тимченко.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вдень 3 серпня нарешті отримали доступ до дахів 3 і 4 енергоблоків.

Експерти не виявили мін чи вибухових речовин на покрівлях, а також у машинних залах ЗАЕС. Гроссі додав, що місія продовжить свої запити на відвідування дахів інших чотирьох енергоблоків станції.

Доступ до дахів експертам надали одразу після успішної дев'ятої ротації груп на станції.

У ніч перед ротацією команда повідомила, що чула серію вибухів у районі станції. Група повідомила, що внаслідок цих вибухів не було жодного впливу на майданчик, сусідню промзону чи місто Енергодар.

Гроссі закликав усі сторони "утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерної аварії з потенційними наслідками для здоров'я населення та навколишнього середовища".

Росія планує диверсію для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Про це свідчать зібрані СБУ розвідувальні дані.

Зокрема росіяни готують масштабну провокацію "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі, повідомили в пресслужбі СБУ.

Підготовкою теракту займається ДРГ, що складається з кадрових військових російських збройних сил та співробітників російських спецслужб, яких відправили до Білорусі під виглядом "вагнерівців". Вони мають вчинити на заводі провокацію, видаючи себе за "українських диверсантів". У скоєному Росія звинуватить Україну.

СБУ повідомила, що отримала дані про підготовку диверсії від декількох джерел, зокрема – зі свідчень полоненого російського військового.

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