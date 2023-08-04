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​У Києві на Подолі викрили незаконний call-центр на 700 "робочих місць"

Поліцейські затримали чотирьох активних учасників злочину.

​У Києві на Подолі викрили незаконний call-центр на 700 "робочих місць"

У Подільському районі столиці правоохоронці викрили незаконну діяльність call-центру, розрахованого на 700 робочих місць.

Про це повідомила Національна поліція.

Правоохоронці встановили особи 197 працівників, вилучили 725 одиниць техніки та документацію. Окрім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій в приміщенні офісу.

Крім того, задокументовано факт пошкодження майна. Як стало відомо, група молодиків вибила вхідні двері та вікна на першому поверсі будівлі.

За силової підтримки спецпризначенців полку № 1 та допомоги аналітиків столичного главку, працівники Подільського управління поліції затримали чотирьох активних учасників злочину. Це - мешканці Київщини, 1990, 1992, 1993 років народження, та киянин, 1993 року народження.

Тривають заходи з затримання ще двох правопорушників.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили чотири call-центри, які обманом заволоділи коштами іноземців.

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