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У Києві ввели обмеження на транспорт вагою понад 24 тони

Вони стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

У Києві ввели обмеження на транспорт вагою понад 24 тони
Фото: Волинська ОДА

У Києві ввели тепловий режим, повідомили у Патрульні поліції.

Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму. 

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Головна мета цих заходів − збереження дорожнього покриття, яке руйнується у нhttps://lb.ua/economics/2023/07/04/563583_polshcha_initsiyuie_eksperimentalniy.htmlаслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду, нагадали патрульні.

Нагадаємо, Польща вивчає можливість створення експериментального контрольно-пропускного пункту, на якому прискорять проходження вантажних автомобілів завдяки спільному контролю вантажів польськими та українськими прикордонниками.

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