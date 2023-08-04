У Києві ввели обмеження на транспорт вагою понад 24 тони

Вони стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

У Києві ввели тепловий режим, повідомили у Патрульні поліції.

Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

Головна мета цих заходів − збереження дорожнього покриття, яке руйнується у нhttps://lb.ua/economics/2023/07/04/563583_polshcha_initsiyuie_eksperimentalniy.htmlаслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду, нагадали патрульні.

Нагадаємо, Польща вивчає можливість створення експериментального контрольно-пропускного пункту, на якому прискорять проходження вантажних автомобілів завдяки спільному контролю вантажів польськими та українськими прикордонниками.