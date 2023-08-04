Підрядник відбудови пошкодженого будинку в Київській області підозрюється в розкраданні бюджетних коштів

За даними слідства, він завищував вартість робіт та обсяги необхідних матеріалів.

У Київській області підрядника ремонту пошкодженого внаслідок бойових дій будинку підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. 51-річний підприємець із Вінницької області уклав договір із начальником селищної військової адміністрації щодо відновлення будинку на суму майже 3 млн гривень.

Договір передбачав строки і кошторис. Підрядник, користуючись службовим становищем, завищував вартість прямих витрат виконання робіт та обсяги використаних матеріалів, а також зазначав у відповідному акті неправдиві відомості, повідомили в поліції області.

"За фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, та складення та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів [ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ] слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", – зазначили правоохоронці.

Фото: Поліція Київської обл.

Це – не перша кримінальна справа щодо розкрадань призначених для відновлення Київської області. А за даними журналістів-розслідувачів Bihus.info, під час відбудови після завданих росіянами руйнувань у Київській області сотні мільйонів гривень віддали фігурантами кримінальних проваджень, компанії, придбаній через Olx, і структурі, власники або директори яких привели журналістів до керівництва Київської облдержадміністрації та Офісу президента.