Представник ГУР про наступ: головне – не швидкість, а точність та несподіваність удару

Скібіцький також нагадав критикам темпів українського наступу, що перед повномасштабною війною дехто на заходи вважав, що Україна не зможе вистояти.

Ситуація на полі бою складна, але ініціатива – за ЗСУ, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. У інтервʼю північномакедонському виданню Civilmedia.mk, уривки з якого навела пресслужба ГУР, він зазначив, що захисники потребують більше озброєння, бо саме від неї та її ефективного застосування залежить перебіг боїв.

Скібіцький зазначив, що росіянам вдалося укріпитися на окупованих територіях: побудувати масштабні мінні загородження та декілька ліній фортифікаційних споруд. Це має свій вплив на темп просування захисників.

"Однак тим, хто вважає, мовляв Україна надто повільна під час наступу, я скажу, що війна – це не спортивні змагання", – сказав він.

Скібіцький також нагадав критикам темпів українського наступу, що перед повномасштабною війною дехто на заходи вважав, що Україна не зможе вистояти.

"Але агресор отримав по зубах. І ми будемо продовжувати, доки він не виплюне останнє ікло. І головним тут є не так швидкість, як несподіваність та точність удару", – сказав він.

Нагадаємо, під час літнього наступу Сили оборони України звільнили понад 200 квадратних кілометрів української землі в Запорізькій та Донецькій областях. Наступ триває.