За тиждень війська України звільнили 12,6 квадратних кілометрів, – Маляр

З них два – на Бахмутському напрямку.

Росія продовжує зосереджуватися на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Тривають важкі бої.

На Купʼянському ворог штурмував і шукав слабкі місця в обороні. Намагався зупинити просування захисників південніше Новоселівського, аби витіснити їх за барʼєрний рубіж річки Оскіл, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Але безуспішно. Наші сили оборони потужно стримують ворожі війська", – заявила вона.

На Лиманському напрямку ворог також намагався наступати і витіснити захисників у районі Серебрянського лісу. Всі дії ворога безуспішні.

"На Бахмутському напрямку ворог протягом тижня всіма силами намагався зупинити наш наступ, але наші оборонці поступово просувались. Звільнена площа на Бахмутському напрямку загалом складає 37 кв.км. За тиждень звільнено 2 кв.км", – зазначила Маляр.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках окупанти в основному зосереджувалися на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над Мар’їнкою та оточенням Авдіївки – успіху не мали.

Під щільним вогнем авіації та артилерії Сили оборони України звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.

На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Звільнена площа складає 204,7 кв. км, зокрема за тиждень – 12,6 кв.км.

Нагадаємо, що про звільнення Старомайорська офіційно повідомили минулого тижня. Населений пункт визволила 35 окрема бригада морської піхоти разом з 129-ю бригадою ТрО "Арей". Захисники продовжують зачищати населений пункт. До того у Генштабі повідомляли, що оборонці мають успіхи на цьому напрямку.

Старомайорське – село в Волноваському районі Донецької області. Розташовано неподалік із межею зі Запорізькою.