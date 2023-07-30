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РФ сьогодні обстрілювала Констянтинівку касетними боєприпасами, є загиблий та постраждалі

Серед постраждалих є підліток.

РФ сьогодні обстрілювала Констянтинівку касетними боєприпасами, є загиблий та постраждалі

Окупанти сьогодні обстрілювали Констянтинівку на Донеччині, загинув чоловік і постраждало 5 людей.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, окупанти обстріляли місто о 14:15. За попередніми даними, окупанти використали артилерію. Від вибухів дістали осколкових поранень сусіди – 24-річний чоловік та 81-річна жінка. На момент обстрілу постраждалі перебували вдома. Парамедики надали їм допомогу прямо на місці. 

О 05:30 російські війська завдали, ймовірно, ракетного удару по селі Предтечине Костянтинівської громади. Внаслідок влучання у приватний будинок під завалами опинився 57-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.Снарядами пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків та газопровід.

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Близько 19:20 окупанти вкотре обстріляли Костянтинівку. На цей раз армія РФ поцілила по приватному сектору, ймовірно, касетними снарядами з РСЗВ “Смерч”.

Під час атаки зазнав множинних осколкових поранень 13-річний хлопець, який разом із дідусем пас худобу на пасовищі. Також поблизу цвинтаря уламками снаряда поранило чоловіка 44 років, а на власному подвір'ї дістала мінно-вибухових травм 68-річна місцева мешканка. Пошкоджено приватні житлові будинки.

Нагадаємо, 28 липня росіяни поранили жителя Донеччини − у Кураховому. Окрім того, кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилась до 10. Постраждав 14-річний хлопець. 

Унаслідок російського обстрілу Берислава Херсонської області поранено чоловіка. Також російські окупанти обстріляли с. Новодмитрівка в Херсонській області, внаслідок чого поранення дістала 33-річна жінка.

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