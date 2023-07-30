Зеленський закликав бути готовими до нового енергетичного терору Росії взимку

Цієї зими російські терористи, як і минулого року, можуть бити по українській енергетиці та критичних об’єктах.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Маємо в будь-якому разі бути готові до цього на державному, найвищому рівні, на рівні кожної громади, кожного міста, кожного нашого села, містечка”, − зазначив він на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську сьогодні.

Президент зазначив, що підготовку до всіх можливих сценаріїв обговорили з громадами.

“Дуже важливо, щоб місцева влада у всій країні саме зараз – влітку й у вересні – була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року”, − підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що "Укренерго" не прогнозує застосування графіків аварійних відключень для споживачів у серпні. Дефіцит, який може утворитися через подальше виведення в ремонт деяких енергоблоків, будуть долати за допомогою імпорту електроенергії з Європи.