У Полтавській області сталася ДТП за участі маршрутного автобуса, у якій двоє людей загинули та десять отримали тілесні ушкодження.
Про це повідомили в обласній поліції.
Аварія сталася сьогодні близько 15:00 на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району. Поліція встановлює обставини події.
За попередньою версією слідства, відбулося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка автобуса.
Тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали пасажирка легковика та 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доставили до лікарні. На момент зіткнення в автобусі перебували 17 пасажирів та водій.
Поліція встановлює обставини події.
Нагадаємо, у ніч на неділю у місті Вознесенськ Миколаївської області зіткнулися дві автівки, є три жертви.