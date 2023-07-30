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На Полтавщині внаслідок зіткнення автобусу і легковика загинуло двоє людей

Ще 10 отримали травми.

На Полтавщині внаслідок зіткнення автобусу і легковика загинуло двоє людей
Фото: Нацполіція

У Полтавській області сталася ДТП за участі маршрутного автобуса, у якій двоє людей загинули та десять отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомили в обласній поліції.

Аварія сталася сьогодні близько 15:00 на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району. Поліція встановлює обставини події.

За попередньою версією слідства, відбулося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка автобуса. 

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Тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали пасажирка легковика та 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доставили до лікарні. На момент зіткнення в автобусі перебували 17 пасажирів та водій. 

Фото: Нацполіція

Поліція встановлює обставини події.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у ніч на неділю у місті Вознесенськ Миколаївської області зіткнулися дві автівки, є три жертви.

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