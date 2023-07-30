У Полтавській області сталася ДТП за участі маршрутного автобуса, у якій двоє людей загинули та десять отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомили в обласній поліції.

Аварія сталася сьогодні близько 15:00 на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району. Поліція встановлює обставини події.

За попередньою версією слідства, відбулося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка автобуса.

Тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали пасажирка легковика та 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доставили до лікарні. На момент зіткнення в автобусі перебували 17 пасажирів та водій.

Фото: Нацполіція

Поліція встановлює обставини події.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у ніч на неділю у місті Вознесенськ Миколаївської області зіткнулися дві автівки, є три жертви.