Поліцію Києва очолив Дмитро Шумейко

До цього Шумейко був тимчасово в.о. керівника столичного главку поліції.

Сьогодні, 28 липня, голова Національної поліції Іван Вигівський представив начальника поліції Києва Дмитра Шумейка.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

До цього полковник поліції Шумейко був тимчасово виконувачем обов’язків керівника столичного главку поліції.

“Я бачив Дмитра Олександровича у найскладніші моменти для столиці, навіть під час обстрілів Києва він проявив себе як професійний відповідальний керівник, одним з перших був на місцях прильотів”, - наголосив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Нагадаємо, 14 липня Кабінет міністрів призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України.