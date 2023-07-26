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У тунелі на Севастопольській площі від 27 липня частково обмежать рух транспорту, - КМДА

Обмеження триватимуть місяць.

У тунелі на Севастопольській площі від 27 липня частково обмежать рух транспорту, - КМДА
Фото: Пресслужба КМДА

З 27 липня у тунелі на Севастопольській площі в Києві частково обмежать рух транспорту. Обмеження триватимуть до 27 серпня.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

У тунелі розпочинається ремонт дорожнього покриття.

На першому етапі ремонтних робіт, котрий триватиме близько 2 тижнів, рух обмежать у напрямку пл. Космонавтів. Після цього дорожнє покриття ремонтуватимуть у зворотному напрямку.

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“Основні роботи дорожники будуть виконувати в нічний час і на вихідних. У будні працюватимуть лише на 1 смузі”, - пообіцяли в КМДА.

Нагадаємо, у Києві на мостах Патона та Метро зафіксували суттєві пошкодження. Зокрема, суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізну корозія балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами.

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