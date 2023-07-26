Його знайшли у гуртожитку вишу, де він отримав кімнату на час вступної кампанії.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента під час спецоперації у Києві.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився мешканець Донеччини з вищою технічною освітою, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у листопаді 2022 року. З того часу він приховано збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов’янська.

У зоні особливої у були маршрути руху колон військової техніки Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Крім того, він обходив місто та знімав на камеру власного телефону наслідки повітряних атак Росії на цивільну інфраструктуру. Фото та відео пошкоджених будівель з їхніми координатами потрібні були окупантам для підготовки нових і коригування повторних ударів по українських об’єктах.

Згодом російський агент виїхав до Києва, де вирішив вступити до аспірантури одного із вищих навчальних закладів столиці.

"Таким чином він намагався «закріпитися» в Києві, а в подальшому планував продовжити розвідувально-підривну діяльність на користь країни-агресора. Однак, співробітникам СБУ стало відомо про «плани» російського агента. Це дозволило поетапно задокументувати його злочинні дії і затримати у гуртожитку вищого навчального закладу, де він отримав кімнату на час вступної кампанії", - зазначили в СБУ.

При обшуках у затриманого виявили мобільний телефон і ноутбук, які він використовував для комунікації з російською спецслужбою.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий перебуває під вартою. Він повністю визнав свою вину. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала російську агентку, яка шпигувала на Силами оборони на Чернігівщині.